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S&P500: Бизнес-модели прошлого уступают брендам, меняющим мир
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S&P500: Бизнес-модели прошлого уступают брендам, меняющим мир 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Улучшение ситуации на мировом фондовом рынке фундаментально обусловлено внедрением новых технологий в производстве: и в высокотехнологичных секторах наподобие сборки видеокарт, и в более традиционных, таких как розничная торговля одеждой, обувью и другими товарами народного потребления.
Индекс S&P 500 в понедельник вырос на +0,2% в день, до 2857,05 пункта, после повышения в шести из семи предыдущих недель. Повышение обусловлено отчётностью Estee Lauder, реакцией биржи на запуск новых видеокарт Nvidia, ростом бумаг промышленников после потепления в американо-китайских переговорах. Индекс Dow Jones 30 увеличился на +0,4% в день, до 25758,69 пункта, благодаря отчётности Walmart и рекомендации Piper Jaffray по бумагам Nike.
Сырьевой рынок реагировал на макроэкономические сигналы. Цена нефти Brent, с технической точки зрения, вылезала из «медвежьего капкана» к $72,27 за баррель, но с фундаментальной — подскочила на фоне торможения прокачки в США. Котировки золота карабкались вверх от минимума года $1160 к максимумам суток около $1195 за унцию, так как часть инвесторов подозревала ускорение инфляции после сигнала о недовольстве Белого дома умеренными темпами ужесточения ДКП. Доходность 10-леток упала к 2,83% на фоне увеличения популярности безрисковых активов перед сезоном парламентских выборов в Америке.
В ближайшее время выходит важная финансовая информация по компаниям розничной торговли. После недели отчётов ритейлеров Walmart, J. C. Penney и Macy's, в этот вторник будут представлены результаты магазинов одежды Kohl's и TJX, среда расскажет нам о состоянии сетей универсамов Target и продажах стройматериалов в Lowe's, в четверг снова на первый план выйдут итоги торговли модными вещами и аксессуарами, на сей раз — в Gap. Пока тренд видится в том, что после раскрытия экономических показателей двигающиеся со скрипом бумаги типа J. C. Penney и Macy's сильно снижаются. В то же время отчётность лидеров рынка, меняющих мир ритейла и много тративших на вложения в основные средства и программы реструктуризации, например, Walmart, оживляет торговлю их ценными бумагами.
Кстати, отчётность сети магазинов стройматериалов Lowe’s будет важна также для нашего портфельного IPO GreenSky, которое пока падает на 22% по отношению к цене размещения и от которого мы по-прежнему ждём подорожания, как минимум, на +20%. Для другой недавней сделки, Xiaomi (+1% к цене отсечения), сегодня важный день, потому что завтра, по некоторым сведениям, возможна публикация полугодовой отчётности и точно будет официальный старт продаж нового смартфона в Южной Азии.
Прайм: последние новости
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