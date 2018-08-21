Принят закон о новом штрафе в миллион рублей

Депутаты подмосковья одобрили текст закона, вменяющего землепользователям области новую обязанность — удалять с занимаемых участков борщевик Сосновского до его созревания и цветения.

Растение, борьбу с которым планируется объявить, может вызвать у контактирующего с ним человека сильнейшие ожоги, различные нарушения пигментации кожи, а также отравление ядовитыми парами.

В целях противодействия сорняку законодатель предлагает выкапывать всю корневую систему или хотя бы скашивать, опрыскивать очаги роста химикатами, а также засаживать участки безопасными культурами.

За бездействие планируют наказывать рублем: штраф для граждан составит от 2 до 5 тыс. рублей, в то время как юрлицам отделаться суммой меньше 150 тыс. рублей не получится, а при худшем раскладе борщевик может отнять у компании миллион рублей.