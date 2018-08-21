Ещё
Принят закон о новом штрафе в миллион рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.27
$
67.44
77.45
77.60
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
72.20
–0.14 Золото
1195.23
+0.00 РТС
1061.61
–0.25
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1519
–0.0080
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Принят закон о новом штрафе в миллион рублей 

Время бухгалтера 1 час назад
Депутаты подмосковья одобрили текст закона, вменяющего землепользователям области новую обязанность — удалять с занимаемых участков борщевик Сосновского до его созревания и цветения.
Растение, борьбу с которым планируется объявить, может вызвать у контактирующего с ним человека сильнейшие ожоги, различные нарушения пигментации кожи, а также отравление ядовитыми парами.
В целях противодействия сорняку законодатель предлагает выкапывать всю корневую систему или хотя бы скашивать, опрыскивать очаги роста химикатами, а также засаживать участки безопасными культурами.
За бездействие планируют наказывать рублем: штраф для граждан составит от 2 до 5 тыс. рублей, в то время как юрлицам отделаться суммой меньше 150 тыс. рублей не получится, а при худшем раскладе борщевик может отнять у компании миллион рублей.
Время бухгалтера: последние новости
Еще один банк лишился лицензии Возврат валютной выручки отменят Рубль падает: ЦБ следит за процессом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ перестал бояться за будущее рубля41
Американцы оставят Россию без газа477
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
Россиянин нашел способ накупить жилья за счет государства79
ФРС США поможет рублю укрепиться
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение