Санкции против России могут быть усилены или частично сняты

Российский рынок акций двигался вчера в русле мировых рынков, на которых преобладали позитивные настроения.

Во-первых, оптимизму инвесторов способствовали сообщения о том, что Соединенные Штаты и Китай уже на этой неделе планируют возобновить переговоры по торговому соглашению. В ближайшие дни замминистра торговли КНР прибудет в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями американского Минфина , так что новостной поток, связанный с переговорами, будет в центре внимания.

Во-вторых, котировкам российских компаний вчера оказали поддержку растущие цены на нефть. В результате индекс РТС поднялся на 1,2%, а индекс МОЕХ прибавил около 0,8%. Европейские рынки также выросли, индекс Euro Stoxx 50 стал дороже на 0,6%.

На этой неделе, возможно, уже завтра, вступит в силу первая часть ограничительных мер в отношении России, объявленных США в связи с отравлением в Солсбери. Эти меры не несут особых угроз для рынков. Вторая же их часть, наиболее жесткая и предполагающая полное прекращение торговли Соединенных Штатов с Россией, может быть введена через три месяца после первой. Кроме того, в Конгрессе готовятся новые законопроекты по санкциям против РФ. Банковский комитет и комитет по международным делам Сената сегодня проведут соответствующие слушания. По мнению главы банковского комитета Боба Коркера, закон о новых санкциях может появиться к концу сентября. С другой стороны, президент Дональд Трамп вчера в интервью Reuters заявил, что США могут снять экономические санкции с России, если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном по важным геополитическим вопросам.