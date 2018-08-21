Ещё
Польские фермеры предсказывают повышение цен на продукты на 80%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.27
$
67.44
77.45
77.60
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
72.20
–0.14 Золото
1195.23
+0.00 РТС
1061.61
–0.25
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1519
–0.0080
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Польские фермеры предсказывают повышение цен на продукты на 80% 

Клопс.Ru 1 час назад
В Польше цены на продукты могут вырасти на 80%. Об этом сообщает Businessinsider.com.pl.
Причины ожидаемого подорожания — засуха и, как следствие, рост цен на пшеницу. С мая зерно уже подорожало на 38%. По прогнозам главы профсоюза «Солидарность» Марчина Бустовски, буханка хлеба может подняться в цене до восьми-десяти злотых. Мясо же может стать дороже на 30–40%.
Аграрии уже обратились премьер-министру и министру сельского хозяйства. По их мнению, в стране от засухи пострадало гораздо больше фермеров, чем считается официально.
Российский Минсельхоз предлагает ограничить экспорт пшеницы.
Клопс.Ru: последние новости
В России установили единые минимальные цены на водку Экс-председатель Банка России заявил, что стране дефолт не грозит Валентина Матвиенко призвала сократить разницу в зарплатах мужчин и женщин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ перестал бояться за будущее рубля37
Американцы оставят Россию без газа476
Россиянин нашел способ накупить жилья за счет государства79
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
ФРС США поможет рублю укрепиться
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение