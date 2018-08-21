Польские фермеры предсказывают повышение цен на продукты на 80%

В Польше цены на продукты могут вырасти на 80%. Об этом сообщает Businessinsider.com.pl.

Причины ожидаемого подорожания — засуха и, как следствие, рост цен на пшеницу. С мая зерно уже подорожало на 38%. По прогнозам главы профсоюза «Солидарность» Марчина Бустовски, буханка хлеба может подняться в цене до восьми-десяти злотых. Мясо же может стать дороже на 30–40%.

Аграрии уже обратились премьер-министру и министру сельского хозяйства. По их мнению, в стране от засухи пострадало гораздо больше фермеров, чем считается официально.