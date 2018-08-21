Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,09%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов целлюлозно-бумажной промышленности, химической промышленности и фармацевтической промышленности.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 поднялся на 0,09%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Tokai Carbon Co., Ltd. (T:5301), которые подорожали на 78,0 п. (4,37%), закрывшись на отметке в 1.861,0. Котировки Terumo Corp. (T:4543) выросли на 180,0 п. (3,09%), завершив торги на уровне 6.010,0. Бумаги Yaskawa Electric Corp. (T:6506) выросли в цене на 90,0 п. (2,56%), закрывшись на отметке 3.600,0.

Лидерами падения стали акции Familymart Ltd (T:8028), цена которых упала на 560,0 п. (5,47%), завершив сессию на отметке 9.670,0. Акции KDDI Corp. (T:9433) поднялись на 162,5 п. (5,22%), закрывшись на уровне 2.953,5, а NTT Docomo, Inc. (T:9437) снизились в цене на 117,5 п. (4,00%) и завершили торги на отметке 2.820,0.

На Токийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2396) превысило количество закрывшихся в плюсе (1004), а котировки 197 акций практически не изменились.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 1,28% до отметки 17.02.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 0,03%, или 0,02, достигнув отметки $65,44 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,19%, или 0,14, до $72,35 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,50%, или 6,00, до отметки $1.200,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY выросла на 0,11% до 110,19, а котировки EUR/JPY повысились на 0,44%, достигнув отметки 126,94.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,24% до 95,45.