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Маслозавод на Кубани за 124 млн снова выставили на торги
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Маслозавод на Кубани за 124 млн снова выставили на торги 

360tv.ru 16 минут назад
Фото: 360tv.ru
Кубанский производственный комплекс по выпуску подсолнечного масла «Фирма-Юг» в очередной раз выставили на аукцион. Об этом сообщил сайт РБК.
Недвижимое имущество продадут одним лотом. Покупатель сможет приобрести склады, лабораторию, котельную, железнодорожный подъездной путь, цеха готовой продукции, резервуары для масла, водозаборную скважину. Кроме того, он получит в собственность земельные участки.
Сейчас имущество находится в залоге у ООО «Кубанский элеватор».
Ранее маслозавод уже выставляли на торги, но они не состоялись из-за отсутствия заявок.
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