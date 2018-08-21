Украинцам грозит ощутимое подорожание лекарств

Об этом заявил в эксклюзивном комментарии агентству УНН экономист Андрей Новак

По словам эксперта, оно будет связано с тем, что правительство и Нацбанк намерены пойти по пути плавной искусственной девальвации украинской валюты. Исходя из заявленного бюджета на 2018 год, средний курс доллара будет равен 29,3 гривнам, который к концу года составит уже 30,1.

Естественно, что такая ситуация с национальной валютой не может не привести к подорожанию цен на весь импортный товар. Они будут расти настолько, насколько девальвируется гривна. Кроме того, подорожают и энергоносители, себестоимость которых заложена в стоимость всех без исключения товаров и услуг.

Новак также отметил, что к росту цен на лекарства может привести и депутатская инициатива по сокращению количества аптек и запрету сетей фармакологических магазинов. Якобы принятие такого закона поможет победить монополизм и «искоренить самолечение».

По мнению Новака, то или иное количество аптек связано исключительно со спросом на рынке. Если он есть — они действуют, если нет — аптеки закрываются. И это должно происходить исключительно по рыночным причинам, а не из-за каких-то запретов.

Более того, подобные депутатские инициативы незаконны по своей сути, поскольку они связаны с прямым вмешательством в частный бизнес со стороны государства. Предприятия любой формы собственности равны перед законом, а увеличивать или сокращать количество магазинов имеет право только владелец и никто другой.

«Если предположить, что законодатели воплотят в жизнь свою инициативу, то это не приведет их к желаемому результату. Чисто с экономической точки зрения, любое сокращение количество аптек приведет к снижению конкуренции. Ведь чем конкуренция выше, тем меньше растут цены под давлением любых обстоятельств», — пояснил Новак.