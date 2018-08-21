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СМИ: Китайская CNPC не спешит договариваться о замене Total в иранском проекте
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СМИ: Китайская CNPC не спешит договариваться о замене Total в иранском проекте 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Китайская государственная компания CNPC участвует в переговорах с Total о замене ее в иранском проекте «Южный Парс 11» после ухода французской компании, однако не спешит принять окончательное решение о деталях, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Total ведет переговоры о передаче своей доли в 50,1% китайской CNPC, которой уже принадлежит 30%-ная доля в проекте… Total не рассчитывает продать свою долю в «Южном Парсе» CNPC, компания хотела бы лишь получить компенсации за свои инвестиции в проект, составившие порядка 50 миллионов долларов", — цитирует издание свои источники.
При этом китайская компания не спешит договориться с Total, так как не знает, как она сможет финансировать проект в условиях, когда ОАЭ и Турция перекрыли финансовые каналы под давлением Вашингтона, отмечают источники.
"CNPC не хочется владеть контрольной 80%-ной долей в проекте и получать функции его оператора, так как в этом случае компания может привлечь внимание США. CNPC, похоже, не хочет быть оператором", — передают источники.
"Южный Парс" — крупнейшее в мире месторождение природного газа. Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в начале июля подписала соглашение о разработке фазы 11 «Южного Парса» с Total. Сумма контракта составляет 1 миллиард долларов. При этом контракт дает возможность китайской CNPC забрать долю Total (50,1%), если французская компания выйдет из проекта. Сейчас доля CNPC в «Южном Парсе» составляет 30%, еще 19,9% у иранской компании Petropars. Об окончательном выходе Total из проекта под давлением санкций США стало известно в понедельник.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
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