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МИД: Россия намерена форсировать работу по отказу от доллара США в торговле
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МИД: Россия намерена форсировать работу по отказу от доллара США в торговле 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 23 августа — «Вести. Экономика». Россия не оставит без ответа американские санкции и намерена усилить работу по отказу от доллара США при ведении международной торговли, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
Сергей Рябков
"Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем. Слава богу, это происходит. И мы будем форсировать такую работу. Кроме того, мы должны принимать ответные меры. Без ответа американские санкции не должны оставаться в силу той логики и той ментальности, которые существуют в США. Отсутствие прямого ответа на вызов воспринимается там только как признак слабости. Это лишний повод для горячих голов в Вашингтоне и дальше наращивать давление", — отметил Рябков.
"Посмотрите, что происходит в США. Такое впечатление, что у американцев санкции по любому поводу — единственный инструмент внешней политики. США не готовы с кем бы то ни было договариваться на компромиссной основе, всем пытаются диктовать свою волю — и в мировой торговле, и в сфере безопасности, и по региональным конфликтам. Средством принуждения других стран к следованию американской линии зачастую становятся санкции, не обязательно прямые, возможно опосредованные", — заявил Рябков.
Одним из ярких примеров такого давления является обстановка вокруг Ирана, когда США заставляют своих партнеров отказываться от сотрудничества с Исламской республикой, пояснил замминистра.
"Это же шантаж и запугивание в том числе и собственных союзников. Смысл сигнала, который направляется из Вашингтона, понятен: либо вы будете продолжать то, что считаете правильным по Ирану, но тогда мы вас накажем нашими санкциями, либо вы будете иметь все преимущества свободной работы на суперемком и суперперспективном американском рынке, но при условии, что вы уйдете из Ирана.
То есть достигается двойная цель: попытка экономического удушения страны, которая в силу каких-то причин не устраивает США, и одновременно консолидация вокруг США тех, кто готов следовать американскому курсу. Санкции как единственное средство обеспечения национальных интересов", — заключил Рябков.
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