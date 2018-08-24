России надо отказаться от доллара при взаимных расчетах, заявил Рябков

"Мне кажется, нужно обезопасить себя через снижение роли доллара и американской финансовой системы в мировой экономике. Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем. Слава богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу", — сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».

Администрация США анонсировала 8 августа новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Первый пакет санкций вступит в силу 27 августа. Речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.