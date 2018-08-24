Ещё
Рябков: России нужно отказаться от доллара при взаимных расчетах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.74
$
67.94
78.37
78.72
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
75.33
+0.05 Золото
1190.64
+0.01 РТС
1045.89
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1562
+0.0151
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Рябков: России нужно отказаться от доллара при взаимных расчетах 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
России ввиду санкций США необходимо избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, считает замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом он сообщил в интервью журналу «Международная жизнь».
«Мне кажется, нужно обезопасить себя через снижение роли доллара и американской финансовой системы в мировой экономике. Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем», — рассказал Рябков.
Он также добавил, что со стороны России должны быть приняты ответные меры, но необязательно зеркальные.
«Мы должны принимать ответные меры. Без ответа американские санкции не должны оставаться в силу той логики и той ментальности, которые существуют в США. Отсутствие прямого ответа на вызов воспринимается там только как признак слабости. Это лишний повод для «горячих голов» в Вашингтоне и дальше наращивать давление», — уточнил он.
«Совсем необязательна стопроцентная зеркальность. Мы не можем тягаться с США в экономической сфере, так как находимся в разных весовых категориях. Мы намеренно оставляем неопределенность в вопросе о том, как будем отвечать, потому что если начнем заранее что-то анонсировать, то это будет означать ослабление наших же позиций», — добавил замглавы МИД.
Новость
Банки.ру: последние новости
Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Официальный курс доллара потерял менее копейки, евро — вырос на 63 Индексы РФ завершили торги в минусе
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потеряла миллиарды870
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем33
Что делать в период нестабильности рубля84
Трамп намерен поразить Россию в самое сердце8
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение