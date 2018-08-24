Рябков: России нужно отказаться от доллара при взаимных расчетах

России ввиду санкций США необходимо избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, считает замглавы МИД России Сергей Рябков . Об этом он сообщил в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мне кажется, нужно обезопасить себя через снижение роли доллара и американской финансовой системы в мировой экономике. Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем», — рассказал Рябков.

Он также добавил, что со стороны России должны быть приняты ответные меры, но необязательно зеркальные.

«Мы должны принимать ответные меры. Без ответа американские санкции не должны оставаться в силу той логики и той ментальности, которые существуют в США. Отсутствие прямого ответа на вызов воспринимается там только как признак слабости. Это лишний повод для «горячих голов» в Вашингтоне и дальше наращивать давление», — уточнил он.

«Совсем необязательна стопроцентная зеркальность. Мы не можем тягаться с США в экономической сфере, так как находимся в разных весовых категориях. Мы намеренно оставляем неопределенность в вопросе о том, как будем отвечать, потому что если начнем заранее что-то анонсировать, то это будет означать ослабление наших же позиций», — добавил замглавы МИД.

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