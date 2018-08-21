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Составлен список лучших рюкзаков для богатых школьников
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Составлен список лучших рюкзаков для богатых школьников 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В преддверии нового учебного года немецкий ресурс Highsnobiety составил список лучших рюкзаков для школьников из состоятельных семей.
В число наиболее доступных попали рюкзак Sling Bag американской фирмы Patagonia, черный нейлоновый Taikan и Carhartt WIP в стиле милитари, которые продаются по цене от 59 до 65 долларов. Также недорогим и универсальным назвали рюкзак Fjallraven Kanken, выпускаемый одноименным шведским брендом, который доступен за 110 долларов.
Среди люксовых сумок оказались A. P. C. стоимостью 345 долларов, клетчатый рюкзак Burberry за 1 650 долларов, Raf Simons (685 долларов), Gucci (2 190 долларов) и Cote&Ciel за 274 доллара.
Заключительным в списке стал ярко-красный рюкзак с логотипом Supreme, выпущенный коллаборацией Supreme x Louis Vuitton и доступный по цене 11 500 долларов.
В мае глава бренда Off-White дизайнер Вирджил Абло в коллаборации с производителем спортивной одежды Nike выпустили футбольную форму для учащихся католической школы Boylan Central Catholic High School в Иллинойсе, США, где учился сам Абло.
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