Райффайзенбанк оценил влияние санкций на банк 

Райффайзенбанк оценил воздействие санкций на финансовое состояние банка в не более 1% от стоимости активов, сообщил журналистам член правления, руководитель финансовой дирекции Райффайзенбанка Герт Хебенштрайт.
«Санкции, которые были введены, пока не повлияли на нас: это касается не более 1% наших активов. А те санкции, которые еще не введены, но которые пока обсуждаются, нужно пока увидеть, что это будет и как они повлияют на ситуацию», — сказал он.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц из-за ситуации на Украине.
На прошлой неделе Конгресс США опубликовал текст законопроекта о новых антироссийских санкциях, который предполагает введение ограничительных мер в отношении финансового и энергетического секторов РФ, а также предпринимателей, суверенного долга страны и организаций с госучастием. Официально санкции должны вступить в силу 22 августа.