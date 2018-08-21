Райффайзенбанк оценил влияние санкций на банк

Райффайзенбанк оценил воздействие санкций на финансовое состояние банка в не более 1% от стоимости активов, сообщил журналистам член правления, руководитель финансовой дирекции Райффайзенбанка Герт Хебенштрайт

«Санкции, которые были введены, пока не повлияли на нас: это касается не более 1% наших активов. А те санкции, которые еще не введены, но которые пока обсуждаются, нужно пока увидеть, что это будет и как они повлияют на ситуацию», — сказал он.

6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц из-за ситуации на Украине.