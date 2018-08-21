В Туринске кассир СКБ-Банка похитила из хранилища 12 миллионов 

В Туринский райсуд направлено уголовное дело в отношении бывшего кассира СКБ-Банка. Женщину обвиняют в присвоении более 12,5 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Обвиняемая с 2005 года работала заведующей кассой сектора кассовых операций дополнительного офиса банка «Туринский». В ее обязанности входил контроль за сохранностью материальных ценностей.
По данным следствия, днем 1 марта 2018 года женщина похитила из хранилища 11 миллионов рублей, 12 800 долларов и 11 000 евро. Ее задержали 7 марта в Екатеринбурге. У экс-сотрудницы банка изъяли всю валюту и 4 миллиона рублей.
Свердловчанке грозит до 10 лет лишения свободы.