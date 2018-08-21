В первом полугодии Latvijas dzelzceļš увеличил оборот и прибыль

Оборот LDz в первом полугодии составил 104 млн евро, что на 6,7 млн евро больше, а прибыль после уплаты налогов — 13,6 млн евро, что на 5,7 млн евро больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как отметили в компании, стабильные финансовые показатели LDz обеспечили грузоперевозки, улучшение процессов управления и внутренняя реструктуризация.

В первом полугодии LDz перевезло 23,8 млн тонн грузов, в том числе 14,7 млн тонн на белорусском направлении, где объемы перевозок в этом году росли особенно быстро.

Большую часть грузоперевозок составил уголь — 43%, на второй позиции нефть и нефтепродукты — 25,9%.

Также LDz перевезло 8,7 млн пассажиров, что на 4,4% больше прошлогодних показателей.

Стабильно в первом полугодии работали и дочерние предприятия LDz. Перевозчик грузов LDz Cargo завершил первое полугодии с приростом нетто-оборота на 4,7% до 13,4 млн евро. LDz Loģistika увеличило объем услуг на 5,7% и перевезло 7607 контейнеров, что на 843 больше, чем в первом полугодии прошлого года. Нетто-оборот LDz ritošā sastāva serviss составил 36,5 млн евро, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а оборот предприятия LDz apsardze достиг 3,4 млн евро.