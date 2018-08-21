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Официальный курс доллара снизился меньше, чем на копейку
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Официальный курс доллара снизился меньше, чем на копейку 

ФБА «Экономика сегодня» 26 минут назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Центробанк России установил официальный курс доллара на среду. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.
Доллар подешевел на 0,24 копейки и теперь стоит 67,1783 рубля. Евро, напротив, вырос на 62,87 копейки и теперь оценивается в 77,3491 рубля.
Стоит отметить, что зарубежные валюты несколько выросли к рублю после удачного для отечественной валюты старта торгов.
Примечательно, что отечественная валюта, в целом, демонстрирует стабильность. Курс уже не подвержен той волатильности, что наблюдалась на предыдущей неделе.
Минфин уверен в том, что российская экономика продемонстрировала свою «несокрушимость». В принципе, так оно и есть — финансовая система перенесла все санкционные пакеты Запада достаточно легко.
Более того, отечественная экономика демонстрирует рост, причем достаточно внушительный, учитывая, что Москве только и делают, что грозят разнообразными санкциями.
Некоторую поддержку рублю и вообще российской экономике оказывают нефтяные цены, которые держатся на стабильно высоком уровне.
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