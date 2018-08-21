Официальный курс доллара снизился меньше, чем на копейку

Центробанк России установил официальный курс доллара на среду. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Доллар подешевел на 0,24 копейки и теперь стоит 67,1783 рубля. Евро, напротив, вырос на 62,87 копейки и теперь оценивается в 77,3491 рубля.

Стоит отметить, что зарубежные валюты несколько выросли к рублю после удачного для отечественной валюты старта торгов.

Примечательно, что отечественная валюта, в целом, демонстрирует стабильность. Курс уже не подвержен той волатильности, что наблюдалась на предыдущей неделе.

Минфин уверен в том, что российская экономика продемонстрировала свою «несокрушимость». В принципе, так оно и есть — финансовая система перенесла все санкционные пакеты Запада достаточно легко.

Более того, отечественная экономика демонстрирует рост, причем достаточно внушительный, учитывая, что Москве только и делают, что грозят разнообразными санкциями.

Некоторую поддержку рублю и вообще российской экономике оказывают нефтяные цены, которые держатся на стабильно высоком уровне.