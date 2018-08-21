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Рынок распродает биткоин в поисках дна
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Рынок распродает биткоин в поисках дна 

Прайм 1 час назад
За минувшую неделю с 13 по 21 августа на бирже Bitfinex биткоин подешевел к доллару на 1,38%, до $6255. После падения до $5860 цена большую часть времени находилась в ценовом диапазоне $6190-6647.
Если на неделе с 1 по 7 августа (отчетный период CFTC) на биржах СМЕ и CBOE наблюдался отток капитала через закрытие открытых позиций, то за неделю с 8 по 14 августа купные спекулянты вновь вернулись на «медвежий» рынок. У них было зафиксировано одновременное увеличение длинных и коротких позиций. Среди них мнение разделились по будущему биткоина. Одни уверены в дальнейшем ослаблении биткоина к доллару, другие — в достижении дна. Открытый интерес вырос на 251, до 2983 контрактов.
Ближайшая целевая зона остаётся на уровне $5450. Неясно только, кто сейчас находится на стороне покупателей, поскольку кто-то не желает видеть цену ниже $6000.
На бирже Bitfinex за два часа по рынку было продано 13872 биткоина, куплено — 3058 биткоинов. Объем продаж превысил покупки 4,5 раза. Прошло семь крупных сделок по 202 биткоина. При этом цена сильно не упала. Падение курса биктоина сдержали выставленные лимитные ордера пассивных покупателей.
Здесь стоит задуматься над тем, что неспроста продают такие объемы BTC. Основная функция всех бирж — поддерживать на них ликвидность. Если все начнут продавать монеты («хомячки*», крупные игроки), то у них это все выкупит биржа. Поверьте, крупный игрок не останется в длинной позиции, если намечается новое падение. Когда все успокоится и начнется новое ралли, биржа распродаст биткоин желающим его купить.
По циклам рынок может развернуться с 23 по 27 августа. Если цена начнет резко снижаться в ближайшие три дня, то будьте готовы к резким отскокам вверх. Как только рынок развернется вверх, можно будет рассчитать целевые зоны для покупателей и их время достижения.
*Хомяки — начинающие криптотрейдеры, сильно подверженные массовой панике и регулярно продающие или закупающие криптовалюту в самые неудачные моменты.
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