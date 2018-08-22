Emerging Markets: предвыборная бразильская реальность

Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». Бразильский реал замыкает тройку лидеров среди валют стран Emerging Markets, показавших наибольшее снижение к доллару США с начала 2018 года. Так, за восемь месяцев бразильская валюта потеряла 18,27% к доллару США, вероятно, это не предел снижения.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Ситуацию вокруг бразильского реала подогревает трудно прогнозируемый исход выборов президента страны, которые пройдут в октябре текущего года. В предвыборной гонке участвуют 13 кандидатур, наибольший процент голосов по данным опросов принадлежит экс-президенту от Социал— либеральной партии Жаир Болсонару (22%). Второе место по количеству голосов занимает экс— министр окружающей среды Марина Сильва (10%). Несмотря на не допуск к выборам согласно бразильскому законодательству экс-президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, осужденного за коррупцию, Луис Инасиу Лула да Силву поддерживают около 39% опрошенных респондентов, что значительно превышает количество голосов, отданных за других кандидатов. [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Негативное влияние на экономику Бразилии, в том числе и на валюту страны, вероятно, окажет и сложившаяся ситуация вокруг Турции, которая может послужить «эффектом домино» на развивающихся рынках. Бразилия и Турция связаны общими кредиторами, которые в случае проблем в Турции, могут пересмотреть политику выдачи кредитов и бразильским компаниям