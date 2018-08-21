Ослабление доллара дает шанс на коррекцию валют Emerging Markets 

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Давление на валюты стран Emerging Markets несколько снизилось после комментариев президента США Дональда Трампа по монетарной политике, которые стимулировали некоторое ослабление доллара США к корзине крупнейших мировых валют. В текущий момент тройка лидеров валют Emerging Markets с конца прошлого года по темпам ослабления к доллару США выглядит таким образом: турецкая лира (-37,7%), аргентинское песо (-37,65%), бразильский реал (-16,66%). В непосредственной близости от тройки лидеров по темпам девальвации к доллару США располагаются российский рубль (-14,14%) и южноафриканский рэнд (-13,81%).
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидал от нынешнего главы Федрезерва Джерома Пауэлла проведения политики «дешевых» денег. Однако ФРС уже повысила свою базовую ставку целых шесть раз с того момента, как Дональд Трамп выиграл выборы в ноябре 2016 года, и, по всей видимости, сделает это в седьмой раз в предстоящем сентябре. По словам Трампа, Китай, Евросоюз и другие страны манипулируют своими валютами, удерживая свои процентные ставки низкими, в то время как долларовые ставки растут, делая доллар сильнее с каждым днем, что негативно отражается на конкурентных преимуществах США. [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] В преддверии предстоящего симпозиума Центробанков в Джексон-Хоуле турбулентность валют Emerging Markets может несколько снизиться, поскольку участники рынка, скорее всего, займут выжидательную позицию, оценивая те возможные меры, которые мировые регуляторы могут принять для снижения напряженности на валютном рынке.
Шагов Олег, начальник аналитического отдела ИФК «Солид»