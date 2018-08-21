Ещё
Ослабление доллара дает шанс на коррекцию валют Emerging Markets
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.27
$
67.59
77.50
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.43
+0.10 Золото
1193.12
–0.05 РТС
1061.15
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1517
–0.0081
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Ослабление доллара дает шанс на коррекцию валют Emerging Markets 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Давление на валюты стран Emerging Markets несколько снизилось после комментариев президента США Дональда Трампа по монетарной политике, которые стимулировали некоторое ослабление доллара США к корзине крупнейших мировых валют. В текущий момент тройка лидеров валют Emerging Markets с конца прошлого года по темпам ослабления к доллару США выглядит таким образом: турецкая лира (-37,7%), аргентинское песо (-37,65%), бразильский реал (-16,66%). В непосредственной близости от тройки лидеров по темпам девальвации к доллару США располагаются российский рубль (-14,14%) и южноафриканский рэнд (-13,81%).
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидал от нынешнего главы Федрезерва Джерома Пауэлла проведения политики «дешевых» денег. Однако ФРС уже повысила свою базовую ставку целых шесть раз с того момента, как Дональд Трамп выиграл выборы в ноябре 2016 года, и, по всей видимости, сделает это в седьмой раз в предстоящем сентябре. По словам Трампа, Китай, Евросоюз и другие страны манипулируют своими валютами, удерживая свои процентные ставки низкими, в то время как долларовые ставки растут, делая доллар сильнее с каждым днем, что негативно отражается на конкурентных преимуществах США. [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] В преддверии предстоящего симпозиума Центробанков в Джексон-Хоуле турбулентность валют Emerging Markets может несколько снизиться, поскольку участники рынка, скорее всего, займут выжидательную позицию, оценивая те возможные меры, которые мировые регуляторы могут принять для снижения напряженности на валютном рынке.
Шагов Олег, начальник аналитического отдела ИФК «Солид»
Вести Экономика: последние новости
США готовят новый удар по рынку нефти Какие развивающиеся рынки наиболее уязвимы? Доллар: дороже уже не будет?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ перестал бояться за будущее рубля86
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий104
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
Американцы оставят Россию без газа490
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение