Ещё
Инвесторы сохраняют осторожность в ожидании новостей из США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.27
$
67.59
77.50
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.43
+0.10 Золото
1193.12
–0.05 РТС
1061.15
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1517
–0.0081
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Инвесторы сохраняют осторожность в ожидании новостей из США 

Прайм 55 минут назад
Торги на российском рынке во вторник стартовали в зеленой зоне. Отечественные индексы попытались продолжить вчерашний подъем, однако несмотря на умеренно-позитивные настроения на внешних площадках, к середине дня опустились в минус. Сегодня в комитетах Сената США пройдут слушания по американо-российским отношениям и санкциям против РФ. Участники торгов в преддверии новостей предпочитают воздержаться от рисковых покупок. К 12:50 МСК индекс МосБиржи теряет 0,14%, индекс РТС в минусе на 0,3%. национальная валюта снижается как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-позитивный.
Фокус внимания на этой неделе сместился с турецкого кризиса на торговые отношения между США и КНР. Уже в среду начнутся приговоры делегаций двух стран. Накануне Минторг США предупредил, что повышению пошлин на китайский импорт объемом $200 млрд негативно отразится на бизнесе американских компаний и экономике в целом. Эти риски могут сдержать «агрессивный» настрой Вашингтона, что позволяет надеется инвесторам на положительный итог переговоров.
Азия закрыла сессию вторника с положительным результатом. Японский Nikkei прибавил скромные 0,09%. Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,56% и 1,31% соответственно.
Европейские рынки окрашены в зеленый цвет. К 12:50 МСК индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 торгуются в плюсе на 0,66%.
Американские фьючерсы с утра прибавляют в среднем по 0,2%, продолжая позитивную динамику основных индексов накануне. В фокусе внимания инвесторов на этой неделе окажутся новости с симпозиума в Джексон-Хоул, в рамках которого представители ФРС США дадут свою оценку текущей экономической ситуации и расскажут о дальнейших планах по ее регулированию. Подогрел интерес к этому событию в понедельник и президент США, который выразил свое недовольство жесткой политикой регулятора, которая, по его мнению, мешает администрации стимулировать экономику страны.
Нефтяные котировки держатся выше $72 за баррель марки Brent. Критика политики ФРС со стороны Трампа привела к снижению курса доллара к мировым валютам, что поддержало товарные рынки. Сегодня свои данные по запасам нефти в США представит API, завтра — Минэнерго.
Российский рынок, несмотря на улучшение внешней конъюнктуры, не смог продолжить вчерашний подъем. К 12:50 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,14% и торгуется на уровне 2270 п. Инвесторы предпочли занять выжидательную позицию в преддверии сообщений из Сената США, где сегодня банковский комитет и комитет по иностранным делам обсудят антироссийские санкции. Покупки проходят лишь в отдельных бумагах, спрос на которые поддерживают корпоративные события.
Корпоративный сектор
Во вторник в зеленой зоне торгуются только три отраслевых индекса российского рынка.
Micex CHM ушел в плюс на 0,85% за счет активизации покупок в бумагах Фосагро (+1,45%).
Около 0,3% прибавляет Micex CGS, где повышенным спросом пользуются бумаги Ленты и Детского мира. Ритейлер товаров для детей сегодня финансовые результаты за I полугодие по МСФО, которые превзошли ожидания рынка. В небольшом минусе курсируют акции Магнита после подъема накануне. Сегодня Совет директоров ритейлера должен обсудить анонсированную накануне программу обратного выкупа акций и объявить ее параметры.
Micex TLC к 12:50 МСК прибавляет 0,4%. В лидерах здесь акции МТС. Сегодня ждем отчетности компании за I полугодие по МСФО. Аналитики BCS Global Markets ожидают сильных результатов, что может, по их мнению, побудить компанию повысить свой прогноз EBITDA. «В то же время не исключено повышение ориентира капзатрат с учетом расходов на выполнение требований закона о хранении данных, а также ослабшего рубля, — отмечают эксперты. — Большое значение будет иметь степень влияния этих факторов».
В минусе сегодня курсируют весовые сектора российского фондового рынка. Снижаются акции нефтегазовых и финансовых компаний, а также вчерашних лидеров — металлургов. В то же время отметим, что никаких массовых распродаж не наблюдается, а просадка в среднем ограничена скромными 0,3%.
Прайм: последние новости
США продадут 11 млн баррелей нефти из стратегических запасов‍ Биржи АТР закрылись в основном ростом накануне торговых переговоров Китая с США Чистая прибыль "Детского мира" по МСФО в I полугодии выросла на 46%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий103
ЦБ перестал бояться за будущее рубля84
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
Американцы оставят Россию без газа490
Россию отвязали от «нефтяной иглы»4
Новости партнеров
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение