Инвесторы сохраняют осторожность в ожидании новостей из США

Торги на российском рынке во вторник стартовали в зеленой зоне. Отечественные индексы попытались продолжить вчерашний подъем, однако несмотря на умеренно-позитивные настроения на внешних площадках, к середине дня опустились в минус. Сегодня в комитетах Сената США пройдут слушания по американо-российским отношениям и санкциям против РФ. Участники торгов в преддверии новостей предпочитают воздержаться от рисковых покупок. К 12:50 МСК индекс МосБиржи теряет 0,14%, индекс РТС в минусе на 0,3%. национальная валюта снижается как к доллару, так и к евро.

Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-позитивный.

Фокус внимания на этой неделе сместился с турецкого кризиса на торговые отношения между США и КНР. Уже в среду начнутся приговоры делегаций двух стран. Накануне Минторг США предупредил, что повышению пошлин на китайский импорт объемом $200 млрд негативно отразится на бизнесе американских компаний и экономике в целом. Эти риски могут сдержать «агрессивный» настрой Вашингтона, что позволяет надеется инвесторам на положительный итог переговоров.

Азия закрыла сессию вторника с положительным результатом. Японский Nikkei прибавил скромные 0,09%. Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,56% и 1,31% соответственно.

Европейские рынки окрашены в зеленый цвет. К 12:50 МСК индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 торгуются в плюсе на 0,66%.

Американские фьючерсы с утра прибавляют в среднем по 0,2%, продолжая позитивную динамику основных индексов накануне. В фокусе внимания инвесторов на этой неделе окажутся новости с симпозиума в Джексон-Хоул, в рамках которого представители ФРС США дадут свою оценку текущей экономической ситуации и расскажут о дальнейших планах по ее регулированию. Подогрел интерес к этому событию в понедельник и президент США, который выразил свое недовольство жесткой политикой регулятора, которая, по его мнению, мешает администрации стимулировать экономику страны.

Нефтяные котировки держатся выше $72 за баррель марки Brent. Критика политики ФРС со стороны Трампа привела к снижению курса доллара к мировым валютам, что поддержало товарные рынки. Сегодня свои данные по запасам нефти в США представит API, завтра — Минэнерго

Российский рынок, несмотря на улучшение внешней конъюнктуры, не смог продолжить вчерашний подъем. К 12:50 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,14% и торгуется на уровне 2270 п. Инвесторы предпочли занять выжидательную позицию в преддверии сообщений из Сената США, где сегодня банковский комитет и комитет по иностранным делам обсудят антироссийские санкции. Покупки проходят лишь в отдельных бумагах, спрос на которые поддерживают корпоративные события.

Корпоративный сектор

Во вторник в зеленой зоне торгуются только три отраслевых индекса российского рынка.

Micex CHM ушел в плюс на 0,85% за счет активизации покупок в бумагах Фосагро (+1,45%).

Около 0,3% прибавляет Micex CGS, где повышенным спросом пользуются бумаги Ленты и Детского мира. Ритейлер товаров для детей сегодня финансовые результаты за I полугодие по МСФО, которые превзошли ожидания рынка. В небольшом минусе курсируют акции Магнита после подъема накануне. Сегодня Совет директоров ритейлера должен обсудить анонсированную накануне программу обратного выкупа акций и объявить ее параметры.

Micex TLC к 12:50 МСК прибавляет 0,4%. В лидерах здесь акции МТС . Сегодня ждем отчетности компании за I полугодие по МСФО. Аналитики BCS Global Markets ожидают сильных результатов, что может, по их мнению, побудить компанию повысить свой прогноз EBITDA. «В то же время не исключено повышение ориентира капзатрат с учетом расходов на выполнение требований закона о хранении данных, а также ослабшего рубля, — отмечают эксперты. — Большое значение будет иметь степень влияния этих факторов».

В минусе сегодня курсируют весовые сектора российского фондового рынка. Снижаются акции нефтегазовых и финансовых компаний, а также вчерашних лидеров — металлургов. В то же время отметим, что никаких массовых распродаж не наблюдается, а просадка в среднем ограничена скромными 0,3%.