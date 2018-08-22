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Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускает новую акцию
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Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускает новую акцию 

АиФ-Новосибирск 15 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и СК УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести страховой полис «Благополучная семья» по сниженной цене в любом офисе Банка УРАЛСИБ. Акция пройдет 23 и 24 августа 2018 года. Стоимость полиса на всю семью составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей). Программа «Благополучная семья» позволяет защитить себя и своих близких, получив денежную поддержку в случае негативных событий, связанных со здоровьем. Страховая защита действует круглосуточно в режиме 24/7. Программа распространяется на детей и взрослых от 1 года до 70 лет включительно. В рамках одного страхового полиса могут быть застрахованы супруги и дети, при этом количество членов семьи не ограничено. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне и подходит для защиты ребенка в школе и секциях. Лимит страховой защиты — 900 тысяч рублей. Страховой полис действует в течение одного года, начиная с 7-ого календарного дня, следующего за днем оплаты. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней, после принятия решения о выплате. Для приобретения полиса необходимо обратиться в любое отделение Банка УРАЛСИБ 23 или 24 августа 2018 года. Подробности на сайте www.uralsib.ru
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