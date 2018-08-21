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УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
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УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Акция позволяет приобрести страховой полис «Благополучная семья» по сниженной цене в любом офисе Банка УРАЛСИБ.
Акция пройдет 23 и 24 августа 2018 года. Стоимость полиса на всю семью составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей)
Программа «Благополучная семья» позволяет защитить себя и своих близких, получив денежную поддержку в случае негативных событий, связанных со здоровьем. Страховая защита действует круглосуточно в режиме 24/7. Программа распространяется на детей и взрослых от 1 года до 70 лет включительно. В рамках одного страхового полиса могут быть застрахованы супруги и дети, при этом количество членов семьи не ограничено. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне и подходит для защиты ребенка в школе и секциях.
Лимит страховой защиты — 900 тысяч рублей. Страховой полис действует в течение одного года, начиная с 7-ого календарного дня, следующего за днем оплаты. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней, после принятия решения о выплате.
Для приобретения сертификата необходимо обратиться в любое отделение Банка УРАЛСИБ 23 или 24 августа 2018 года.
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