Тюменская область стала второй в России по росту промышленного производства

Росстат подготовил рейтинг субъектов Российской Федерации по накопленному за последние десять лет индексу промышленного производства. В нем Тюменская область уступила только Астраханской.

Совокупный индекс промпроизводства Тюменской области с 2008 по 2017 год в регионе составил 282,2%, у лидера — 294,9%. На третьем месте рейтинга разместилась Калужская область с результатом 278,5%.

По итогам прошлого года Тюменская область впервые возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Также в 2017 году прирост объемов инвестиций в основной капитал составил рекордные 20%. Основные инвестиции идут в создание новых промышленных производств, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Развитие промышленности остается одним из важных направлений в работе областного правительства и регион продолжит создавать благоприятный деловой климат и инвестиционную среду, оказывать необходимую помощь предпринимателям, готовым инвестировать в Тюменскую область», — подчеркнул врио губернатора Александр Моор