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Тюменская область стала второй в России по росту промышленного производства
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Тюменская область стала второй в России по росту промышленного производства 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Росстат подготовил рейтинг субъектов Российской Федерации по накопленному за последние десять лет индексу промышленного производства. В нем Тюменская область уступила только Астраханской.
Совокупный индекс промпроизводства Тюменской области с 2008 по 2017 год в регионе составил 282,2%, у лидера — 294,9%. На третьем месте рейтинга разместилась Калужская область с результатом 278,5%.
По итогам прошлого года Тюменская область впервые возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Также в 2017 году прирост объемов инвестиций в основной капитал составил рекордные 20%. Основные инвестиции идут в создание новых промышленных производств, сообщает пресс-служба администрации региона.
«Развитие промышленности остается одним из важных направлений в работе областного правительства и регион продолжит создавать благоприятный деловой климат и инвестиционную среду, оказывать необходимую помощь предпринимателям, готовым инвестировать в Тюменскую область», — подчеркнул врио губернатора Александр Моор.
«ФедералПресс» писал, что с начала 2018 года индекс промышленного производства в Тюменской области составил 108,1% к аналогичному периоду прошлого года.
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