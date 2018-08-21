Кубань выплатила 214 млн рублей по гособлигациям

Более 214 млн рублей перечислено из бюджета Краснодарского края на выплату купонного дохода по государственным облигациям, об этом сообщает региональное министерство финансов.

«17 августа 2018 года произведена выплата четвертого купона по государственным облигациям Краснодарского края с регистрационным номером RU35001KND0», — отмечается в сообщении ведомства.

Облигации были выпущены в августе 2017 года. Ставка по займу установлена на уровне 8,6% годовых. Срок обращения облигаций –7 лет. Генеральным агентом является ПАО «Совкомбанк»

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», в июне 2018 года Краснодарский край разместил облигации на сумму 10 млрд рублей сроком обращения 7 лет. Ежегодно инвесторы будут получать по 4 купона. Предусмотрена амортизация: 10% в дату выплаты 13-го купона, 15% в дату выплаты 17-го купона, по 25% — в даты выплаты 21-го, 25-го и 28-го купонов.