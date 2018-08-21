Вьетнамские фирмы растут на «мертвых» деньгах

Сжигание «мертвых» денег для отправки их на тот свет — не только древняя вьетнамская традиция, но и очень доходная статья для двух местных фирм

Большую часть «мертвой» продукции (помимо денег, это еще и бумажные одежда, техника, автомобили и даже домашние животные) производят кустарным способом в районах.

Городские же жители покупают товары двух крупнейших компаний на этом рынке — «Hai Phong Funeral Services JSC» (CPH), «Yen Bai Joint Forest Forest Products and Foodstuff Company» (CAP). Прибыли обоих предприятий растут из года в год.

В прошлом году первая компания отчиталась о доходах в 102 млрд донгов ($ 4,5 млн) от продажи своих товаров и похоронных услуг в северном городе Хайфон. В 2016 году эта цифра составляла немногим меньше — 95 млрд донгов ($ 4,2 млн).

Что касается САР, то они даже котируются на фондовой бирже Ханоя. Тем не менее, почти половину доходов они получают от торговли «мертвыми» вещами.

За первую половину 2018 года их доходы составили 240 млрд донгов ($ 10,7 млн), что на 100 млрд больше чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль фирмы после налогообложения составила 31 млрд донгов ($ 1,37 млн).

Фирма была создана в 1972 году в северной провинции Йен Бай как государственное предприятие по производству бумаги и была приватизирована в 2004 году.

К концу этого года компания собирается заработать 320 млрд донгов ($ 14,2 млн) на продаже 5 800 тонн «мертвой» бумаги, 16 500 тонн — обыкновенной и 20 000 тонн крахмала из маниоки.

Помимо этого, компания регулярно выплачивает дивиденды, в этом году составляющие 20%.

Если местным жителям хорошо знакома продукция этих компаний, то туристам стоит быть аккуратней. В этом году уже был один громкий инцидент, когда иностранец перепутал «мертвые» деньги с настоящими.

Источник: VnExpress

Перевод: Никита Гребенников