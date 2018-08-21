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Россия рассматривает возможность перехода на расчеты по ВТС в национальных валютах
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Россия рассматривает возможность перехода на расчеты по ВТС в национальных валютах 

Rambler News Service 21 минуту назад
Россия в рамках сделок по военно-техническому сотрудничеству рассматривает возможность перехода на расчеты в национальных валютах, в том числе в юанях, дирхамах и рублях, сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке.
«Мы рассматриваем возможность расчетов в национальных валютах — это индийские рупии, китайские юани, дирхамы (ОАЭ), а также рубли», — сказал Михеев журналистам.
По его словам, необходимость перехода на расчеты в национальных валютах вызвана санкциями.
«Партнеры с понимаем относятся к этой ситуации. Дело в том, что санкции направлены не только против российских организаций, включая «Рособоронэкспорт», но и против наших партнеров. Многие страны считают это вмешательством в суверенные дела», — добавил он.
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