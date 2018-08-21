Эксперт назвал оптимальные минимальные цены на коньяк и вино

«Алкогольная продукция попадает на прилавки магазинов двумя способами. Первый — это когда ее туда поставляет непосредственно производитель. И тогда к себестоимости приплюсовывается только магазинная наценка — а это обычно 30 процентов. И второй способ — через оптовиков. Тогда нужно учитывать еще и их интересы. В результате между себестоимостью алкогольной продукции и розничной ценой разница в 45-50 процентов. Поэтому, я считаю, что бутылка хорошего вина на прилавках магазинов не может стоить менее 120-125 рублей. Сейчас идет экспертное осуждение введения минимальной цены на вина и винные напитки», — пояснил в беседе с журналистом "Российской газеты" Дробиз.

Напомним, что сегодня в России действуют минимальные закупочные и розничные цены на водку, коньяк и бренди и шампанское. На днях Минфин РФ ввел единую минимальную цену на водку разной крепости.

Пол-литровая бутылка водки, легально произведенная в России и поступившая в продажу, не может стоить менее 205 рублей. Минимальная розничная цена коньяка сейчас составляет 371 рубль, шампанского — 164 рубля. Эксперты, кстати, предлагают поднять минимальные цены на коньяк и шампанское.

По мнению Вадима Дробиза, коньяк должен стоить в рознице не менее 500 рублей, шампанское — не менее 175 рублей. «Минимальная цена — это своеобразный индикатор того, что вы приобретаете легальную продукцию. Если цена ниже, есть повод насторожиться и отказаться от покупки», — считает эксперт.