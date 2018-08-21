Ещё
Эксперт назвал оптимальные минимальные цены на коньяк и вино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.27
$
67.59
77.50
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.43
+0.10 Золото
1193.12
–0.05 РТС
1061.15
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1517
–0.0081
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Эксперт назвал оптимальные минимальные цены на коньяк и вино 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: Российская Газета
«Алкогольная продукция попадает на прилавки магазинов двумя способами. Первый — это когда ее туда поставляет непосредственно производитель. И тогда к себестоимости приплюсовывается только магазинная наценка — а это обычно 30 процентов. И второй способ — через оптовиков. Тогда нужно учитывать еще и их интересы. В результате между себестоимостью алкогольной продукции и розничной ценой разница в 45-50 процентов. Поэтому, я считаю, что бутылка хорошего вина на прилавках магазинов не может стоить менее 120-125 рублей. Сейчас идет экспертное осуждение введения минимальной цены на вина и винные напитки», — пояснил в беседе с журналистом "Российской газеты" Дробиз.
Напомним, что сегодня в России действуют минимальные закупочные и розничные цены на водку, коньяк и бренди и шампанское. На днях Минфин РФ ввел единую минимальную цену на водку разной крепости.
Пол-литровая бутылка водки, легально произведенная в России и поступившая в продажу, не может стоить менее 205 рублей. Минимальная розничная цена коньяка сейчас составляет 371 рубль, шампанского — 164 рубля. Эксперты, кстати, предлагают поднять минимальные цены на коньяк и шампанское.
По мнению Вадима Дробиза, коньяк должен стоить в рознице не менее 500 рублей, шампанское — не менее 175 рублей. «Минимальная цена — это своеобразный индикатор того, что вы приобретаете легальную продукцию. Если цена ниже, есть повод насторожиться и отказаться от покупки», — считает эксперт.
Российская Газета: последние новости
Глава ФРС США поможет рублю укрепиться к концу недели Автодилеры поднимают цены на популярные машины Что будет с рублем в конце года: Названы два сценария
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий103
ЦБ перестал бояться за будущее рубля82
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
Американцы оставят Россию без газа489
Россию отвязали от «нефтяной иглы»4
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение