Россия защитится от нового кризиса тремя способами

Существует высокая вероятность, что следующая мировая рецессия может начаться уже во второй половине 2019 года или начале 2020 года, и нам к этому нужно подготовиться. Защитой России от нового кризиса может стать плавающий курс рубля, увеличение ФНБ до 7% от ВВП и преодоление ограничений экономического роста за счет структурных реформ, считает руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников

Причины нового экономического кризиса

Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит России, чтобы пережить еще лишь один кризис, аналогичный кризису 2008-2009 годов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин . По его словам, на спасение и удержание бюджетной системы во время предыдущего кризиса была потрачена половина Резервного фонда. Вторая половина, как отмечает Кудрин, была потрачена во время рецессии последних лет. В итоге Резервного фонда сегодня нет, остался ФНБ.

«К высказыванию Алексея Кудрина нужно отнестись со всей серьезностью, потому что присутствующие сегодня в глобальном хозяйстве риски достаточно велики. На их основании можно сделать вывод, что следующая мировая рецессия может начаться уже во второй половине 2019 года или начале 2020 года. Оснований здесь несколько.

Во-первых, затянувшийся экономический подъем в США, который сейчас поддерживается фискальными стимулами, но в будущем году они себя исчерпают, и экономика начнет замедляться. Не случайно в ФРС уже взяли курс на повышение ставки. Рынки готовы сорваться вниз в любой момент, вопрос только в новостях, которые их могут туда направить», — комментирует собеседник ФБА «Экономика сегодня»

Еще одним риском Масленников называет торможение экономического роста, которое сегодня наблюдается во всех ведущих экономиках. По его словам, замедляется Китай, пик роста пройден в еврозоне, Япония по самым оптимистическим прогнозам растет в районе 1%.

Кроме того, многие принципиальные вопросы, которые поставил перед глобальной экономикой кризис 2008-2009 годов, так и не решены. Растет мировой долг, валютные колебания осложняют выполнение долговых обязательств развивающимся экономикам, а триггером сползания экономики в кризисное состояние являются торговые войны.

Способы России защититься от кризиса

«У нас есть примерно год, чтобы научиться либо управлять этими рисками, либо подготовиться к неизбежному кризису. Что касается ФНБ, то при текущих ценах на нефть он к следующему году наберет необходимые 7% ВВП, после чего все сверх этого значения доходы можно будет тратить на поддержку. Пока его средства рассчитаны только на софиансирование новой модели накопительной пенсии, которая еще обсуждается.

Очень важно, что у нас сегодня используется механизм плавающего курса рубля, который в случае чего позволит нам минимизировать достаточно серьезные потери. В прошлый раз мы ежедневно тратили порядка 2,5 млрд долларов на поддержку курса рубля, в связи с чем потеряли, по разным оценкам, от 185 до 200 млрд долларов резервов», — отмечает Никита Масленников.

По мнению эксперта, Кудрин справедливо обостряет проблему кризиса, потому что накопление резервов крайне важно для стабильности экономки. Особенно в текущих условиях, когда ценовая конъюнктура для нефти складывается неочевидно. В среднесрочной перспективе на ближайшие три года нефть смотрит вниз, но в дальнейшем может дать о себе знать недостаток финансирования в отрасли, и цены покажут отскок вверх. Хотя надеяться только на нефть, как считает Масленников, значит жить за счет единственного фактора.

«Предупреждение Кудрина о рисках нового кризиса должно стать для правительства лишней мотивацией в вопросе реализации структурной повестки в экономике. Необходимо выстроить экономическую политику таким образом, чтобы с помощью нее мы смогли преодолеть ограничения экономического роста, которые запирает нас в интервал 1,5 — 2% на ближайшие несколько лет. Сегодня таких идей нет.

Более того, сохраняется риск, что мы опять начинаем сбиваться в ручное управление, и тем самым разрываем логику денежно-кредитной политики и бюджетной консолидации. Неопределенности в содержании экономической повестки остаются самым большим нашим риском», — резюмирует руководитель направления финансы и экономика Института современного развития.