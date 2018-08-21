Промышленность Орловской области стала платить больше налогов

В правительстве Орловской области отмечают рост налоговых поступлений от предприятий промышленности. По итогам семи месяцев индекс промышленного производства в Орловской области составил 99,2%.

Так, объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации по Орловской области в промышленности за 1 полугодие 2018 года составил 4,1 млрд рублей. Это 105,1% к соответствующему периоду 2017 года.

При этом ведущие позиции по объемам и динамике налоговых платежей в промышленном секторе занимают металлургия (рост 21,9%), машиностроение (рост 9,2%), производство строительных материалов (рост 4,6%) и приборостроение (рост 1,5%).

Подобному росту поступлений в бюджет способствовали и реализованные в регионе инвестпроекты. ООО «Керама Марацци» запустило линия по производству керамогранита, на заводе «Санофи-Авентис Восток» начала работу новая производственная линия по выпуску медицинских инсулинов для экспортных поставок, вторая очередь цеха сборки и механообработки насосов для нефтепереработки введена в эксплуатацию на «ГМС Ливгидромаш».

Также в конце апреля текущего года официально введен в эксплуатацию Мценский завод обработки цветных металлов. Кроме того, организовано взаимодействие с концерном АО «Созвездие» в сфере развития сотрудничества между концерном и предприятиями Орловской области в сфере приборостроения, электроники и систем управления. Также группа компаний «Протон» приняла решение о создании в Орле новой производственной площадки, на эти цели планируется направить около 300 млн рублей.