МТС может увеличить долю в «МТС-Банке» до 100% 

Мобильный оператор МТС может довести долю владения в «МТС-Банке» до 100%, сообщил на пресс-конференции президент МТС Алексей Корня.
«Стратегически это не против нашего видения… доведение доли в банке до 100%», — сообщил он, уточнив, что МТС намерен совершенствовать предоставление услуг в этом сегменте.
«Объединение финтеховских сервисов с телекомовскими нам кажется достаточно органичным и комплимернтарным. Мы точно будем идти в этом направлении, мы усилим фокус именно на финтеховские продукты», — сообщил он.
В начале июня оператор МТС увеличил долю в капитале «МТС-Банка» до 55%. Дочерняя компания МТС приобрела у АФК Система 28,63% акций МТС Банка за 8,27 млрд рублей.