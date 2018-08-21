МТС может увеличить долю в «МТС-Банке» до 100%

«Стратегически это не против нашего видения… доведение доли в банке до 100%», — сообщил он, уточнив, что МТС намерен совершенствовать предоставление услуг в этом сегменте.

«Объединение финтеховских сервисов с телекомовскими нам кажется достаточно органичным и комплимернтарным. Мы точно будем идти в этом направлении, мы усилим фокус именно на финтеховские продукты», — сообщил он.