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Обвал турецкой лиры стимулирует интерес к криптовалютам
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Обвал турецкой лиры стимулирует интерес к криптовалютам 

Вести Экономика 55 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 августа — «Вести. Экономика»
Турецкая лира в этом году упала более чем на 40% против доллара США. На этом фоне в стране кратно вырос интерес к покупке биткоина.
Турецкая лира упала до исторического минимума по отношению к доллару США в свете опасений по поводу экономической политики президента Реджепа Эрдогана, ухудшения его отношений с президентом США Дональдом Трампом и способности его правительства рассчитаться по своим долговым обязательствам.
Население страны, которое обнаружило, что местная валюта обновила исторический минимум, увеличило покупки криптовалюты. Еще до этого всплеска исследование банковской группы ING показало, что практически каждый пятый житель Турции владеет криптомонетами.
Две недели назад на турецких криптобиржах Paribu, Btcturk и Koinim зафиксировано увеличение оборота на 100% в суточном измерении. На крупнейшей криптобирже в стране, Btcturk, сумма заключаемых сделок на криптовалюты выросла до $11,6 миллиона, увеличившись в 1,3 раза за сутки.
Многие покупают не только Bitcoin, но также XRP, Monero, Stellar Lumens и другие криптомонеты. У некоторых местных инвесторов, относящихся к среднему классу, доля криптовалют может достигать 30% от их суммарных сбережений.
Несмотря на непреклонность турецких властей и возможное усиление кризиса, остаётся маловероятным, что перевод сбережений в биткоин станет массовым: турецкие граждане понимают рискованность этой затеи и слабое проникновение криптовалют в экономику.
Эта ситуация демонстрирует, что жители многих стран могут рассматривать криптовалюты как альтернативу традиционной экономике. Происходящее не означает, что широкие массы населения перейдут на расчёты в криптовалюте, но явно показывает, что некоторая часть общества считает их способом защиты от экономических проблем.
Вновь в Турции стал обсуждаться вопрос создания государственной криптовалюты в свете новых ограничений США, однако пока что Анкара занимает выжидательную позицию по этому вопросу. Турция — не единственная страна в этом регионе, раздумывающая над вопросом выпуска собственной криптовалюты. Иран также допускает, что централизованная криптовалюта может помочь стабилизировать экономику.
Но в отличие от Ирана, где инвесторы вынуждены обращаться к помощи внебиржевых платформ, таких как LocalBitcoins, чтобы заключать сделки между собой, поскольку они отрезаны от глобального рынка, турецкие банки часто сотрудничают с биржами.
Однако призывы Эрдогана к вливаниям в местную фиатную валюту заставляют некоторых опасаться за будущее криптовалютного сектора страны. Турция может взять на вооружение пример Ирана и ограничить своим гражданам доступ к биржам биткоина.
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