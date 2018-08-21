Фьючерсы на фондовых биржах США повысились перед переговорами между США и Китаем

Investing.com — Фьючерсы на фондовых рынках США указывают на рост. Надежды на снижение напряженности в торговом конфликте между США и Китаем подтолкнули индексы S&P и Nasdaq к их историческим максимумам.

В 13:50 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow повысился на 54 пункта или на 0,21% до 25812,0, а фьючерс на S&P 500 вырос на пять пунктов или на 0,18% до 2863,75. Фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торговался выше на 20 пунктов или на 0,28% на позиции 7407,75.

Представители США и Китая должны встретиться в Вашингтоне в среду и четверг, чтобы обсудить разногласия в торговле. Эти переговоры состоятся накануне введения новых пошлин США на импортные товары из Китая.

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что не ожидает достижения каких-либо серьезных результатов от этих переговоров. Это снизило надежды на заключение соглашения до введения новых пошлин.

До начала сегодняшней торговой сессии свои квартальные отчеты должны опубликовать несколько ритейлеров, включая Kohl’s Corporation (NYSE:KSS) и TJX Companies (NYSE:TJX), являющейся родительской для TJ Max.

На торгах до открытия рынка одними из лидеров роста стали акции Tesla (NASDAQ:TSLA), которые выросли на 1,82%. Акции Facebook (NASDAQ:FB) повысились на 0,23%. Акции китайского ритейлера Jd.Com Inc Adr (NASDAQ:JD) подорожали на 2,14%, а акции Apple (NASDAQ:AAPL) — на 0,66%.

Курс акций Sodastream International Ltd (NASDAQ:SODA) снизился на 0,35%, а акции Perrigo Co (NYSE:PRGO) подешевели на 0,70%.

Индексы на большинстве европейских фондовых рынков повышаются. Французский CAC 40 повысился на 41 пункт или на 0,78%, германский DAX поднялся на 89 пунктов или на 0,73%, а лондонский FTSE 100 вырос на 29 пунктов или на 0,39%. Общеевропейский индекс Euro Stoxx 50 вырос на 23 пункта или на 0,69%, а испанский IBEX 35 подскочил на 102 пункта или на 1,08%.

Фьючерсы на золото повысились на 0,49% до $1200,40 за тройскую унцию, а фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,03% до $65,44 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,25% до 95,44.