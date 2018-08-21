Ещё
Фьючерсы на фондовых биржах США повысились перед переговорами между США и Китаем
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.41
$
67.69
77.61
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
72.65
+0.07 Золото
1190.98
–0.12 РТС
1060.89
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1508
–0.0091
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Фьючерсы на фондовых биржах США повысились перед переговорами между США и Китаем 

Investing.com Россия 51 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фьючерсы на фондовых рынках США указывают на рост. Надежды на снижение напряженности в торговом конфликте между США и Китаем подтолкнули индексы S&P и Nasdaq к их историческим максимумам.
В 13:50 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow повысился на 54 пункта или на 0,21% до 25812,0, а фьючерс на S&P 500 вырос на пять пунктов или на 0,18% до 2863,75. Фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торговался выше на 20 пунктов или на 0,28% на позиции 7407,75.
Представители США и Китая должны встретиться в Вашингтоне в среду и четверг, чтобы обсудить разногласия в торговле. Эти переговоры состоятся накануне введения новых пошлин США на импортные товары из Китая.
Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что не ожидает достижения каких-либо серьезных результатов от этих переговоров. Это снизило надежды на заключение соглашения до введения новых пошлин.
До начала сегодняшней торговой сессии свои квартальные отчеты должны опубликовать несколько ритейлеров, включая Kohl’s Corporation (NYSE:KSS) и TJX Companies (NYSE:TJX), являющейся родительской для TJ Max.
На торгах до открытия рынка одними из лидеров роста стали акции Tesla (NASDAQ:TSLA), которые выросли на 1,82%. Акции Facebook (NASDAQ:FB) повысились на 0,23%. Акции китайского ритейлера Jd.Com Inc Adr (NASDAQ:JD) подорожали на 2,14%, а акции Apple (NASDAQ:AAPL) — на 0,66%.
Курс акций Sodastream International Ltd (NASDAQ:SODA) снизился на 0,35%, а акции Perrigo Co (NYSE:PRGO) подешевели на 0,70%.
Индексы на большинстве европейских фондовых рынков повышаются. Французский CAC 40 повысился на 41 пункт или на 0,78%, германский DAX поднялся на 89 пунктов или на 0,73%, а лондонский FTSE 100 вырос на 29 пунктов или на 0,39%. Общеевропейский индекс Euro Stoxx 50 вырос на 23 пункта или на 0,69%, а испанский IBEX 35 подскочил на 102 пункта или на 1,08%.
Фьючерсы на золото повысились на 0,49% до $1200,40 за тройскую унцию, а фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,03% до $65,44 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,25% до 95,44.
Investing.com Россия: последние новости
Цены на золото выросли после резкого снижения на прошлой неделе Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 1,55% Рынок акций Филиппин закрылся падением, PSEi Composite снизился на 1,09%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы22
Трамп уронил доллар7
ЦБ перестал бояться за будущее рубля98
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий129
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение