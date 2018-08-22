Девальвация рубля поддерживает спрос на бумаги экспортеров

Российские индексы в среду торгуются разнонаправленно. Продолжающаяся девальвация национальной валюты оказывает поддержку рублевому IMOEX и давит на долларовый РТС. В целом оба индикатора торгуются вблизи уровней, достигнутых накануне. Пока участники торгов не видят поводов ни для активных продаж, ни для покупок. К 12:50 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,17%, индекс РТС в минусе на 0,34%.

В фокусе внимание инвесторов в ближайшие дни окажутся торговые переговоры между США и Китаем, которые начинаются сегодня. Сейчас рынки не могут однозначно оценить возможные результаты этой встречи. С одной стороны, президент США сообщил, что не ждет прорыва, с другой, резюме американского Минфина о негативных последствиях новых пошлин для экономики страны позволяет надеется на положительный итог переговоров.

Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. Азия закрыла день без единой динамики. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng прибавили 0,58% и 0,63% соответственно. Китайский Shanghai Composite ушел в минус на 0,7%. Европейские индексы торгуются разнонаправленно. К 12:50 МСК индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 поднялся на скромные 0,2%.

Американские фьючерсы с утра консолидируются после подъема основных индексов накануне. Реакция участников торгов на признания бывшего адвоката Дональда Трампа в финансовом злоупотреблении во время предвыборной компании оказалась не долгосрочной. Без новых вводных интерес инвесторов сконцентрируется на сигналах от ФРС . Сегодня в 21:00 МСК будет опубликован проток заседания FOMC от 1 августа, а завтра стартует ежегодный симпозиум в Джексон-Хоул, новости с которого могут пролить свет на дальнейшие планы регулятора. Особенно это представляет интерес в свете недавней критики президентом США действий монетарных властей, которые, по его мнению, мешают администрации стимулировать экономику страны.

Нефтяные котировки продолжают медленно карабкаться наверх. К 12:50 МСК стоимость барреля марки Brent оценивается рынком в $73,7. Поддержку черному золоту оказали данные API, согласно которым запасы нефти в США упали на 5,2 млн баррелей. Сегодня ждем показателей минэнерго США, которые будут опубликованы в 17:30 МСК.

Российские индексы торгуются разнонаправленно, но в непосредственной близости от уровней завершения сессии накануне. К 12:50 МСК IMOEX прибавляет 0,17% и курсирует вблизи отметки в 2300 п. Слабый рубль поддерживает спрос на бумаги компаний-экспортеров.

Стоит отметить, что вчерашние слушания комитетов в Сенате по антироссийским санкциям не внесли ясности. Спектр мнений сенаторов по поводу мер воздействия на РФ оказался довольно широкий. Таким образом, инвестсообщество сохраняет status quo по этому вопросу.

Корпоративный сектор

Участники торгов в целом сохраняют осторожность и основные покупки проходят сегодня в бумагах экспортеров, привлекательность которых возрастает по мере девальвации рубля. Уверенно растут акции Новатэка (+1,4%), ММК (0,95%), Норникеля (+0,86%), НЛМК (+0,84%) и Фосагро (+0,67%). Продолжают подъем бумаги Роснефти , стимулом для покупок которых стали рекомендации СД по дивидендам за I полугодие 2018 г.

Динамику лучше рынка демонстрируют акции энергетического сектора. Среди фаворитов оказались бумаги Юнипро, Россетей Интер РАО и ряд региональных МРСК.

Консолидируются в среду отраслевые индексы потребительского и финансового секторов. Здесь покупают акции Сбербанка , но продают ВТБ Qiwi . Потери несут бумаги Ленты, Х5 и Группы Черкизово . СД последней рекомендовал сегодня дивиденды за I полугодие 2018 г. в размере 20,48 руб. на акцию. Это почти в 3 раза меньше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года.

Во вторник менеджмент Детского мира сообщил о готовности направить всю чистую прибыль по итогам 2018 г. на дивиденды. По скромным расчетам, это 8,2 руб. на акцию или 9,3% от текущей цены. Бумаги ритейлера детских товаров второй день подряд в лидерах роста.

В аутсайдерах дня представители транспортного сектора и телекомы.