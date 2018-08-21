Трамп уронил доллар

В интервью Reuters 20 августа американский лидер заявил, что не удовлетворен политикой, проводимой главой регулятора Джеромом Пауэллом , и в частности, его намерением повысить базовую процентную ставку.

По данным Bloomberg, на благотворительном мероприятии, прошедшем в минувшие выходные, Трамп заявил, что Пауэлл должен был проводить политику «дешевых денег». Но трейдеры полагают, что ФРС не отступит от плана повышения ставки.

Аналитики инвестбанка JPMorgan Chase & Co. ранее заявляли, что президент США может использовать намеренное ослабление доллара в рамках торговой войны, чтобы усилить позиции американской экономики.