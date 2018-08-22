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ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь
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ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь 

Банки.ру 51 минуту назад
Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в среду.
Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 августа 2018 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях до востребования, а также на сроки до 90 дней и свыше одного года выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,02—0,395 процентного пункта, а на срок от 91 до 181 дней и от 181 дня до года — снизилась на 0,002 и 0,043 п. п. соответственно.
Продуктовый виджет
Базовая доходность вкладов в рублях, %
До востребования
На срок до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до года
Свыше года
Август
5,809  6,265  6,994  7,105  7,204  Сентябрь
5,829  6,992  7,062  7,442  По долларовым вкладам на срок свыше года базовая доходность уменьшилась на 0,014 п. п., а по депозитам до востребования и на остальные сроки — повысилась на 0,009—0,576 п. п.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
До востребования
На срок до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до года
Свыше года
Август
0,829  1,454  1,994  2,696  3,416  Сентябрь
0,854  2,030  2,003  2,764  3,402  Базовая доходность вкладов в евро до востребования не изменилась, срочных депозитов — выросла на 0,018—0,119 п. п.
Базовая доходность вкладов в евро, %
До востребования
На срок до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до года
Свыше года
Август
0,016  0,506  0,505  Сентябрь
0,016  0,358  0,421  0,605  0,624  Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в Фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
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