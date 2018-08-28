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Более 6 тыс. валидаторов закуплено к переводу наземного транспорта Москвы на режим работы без турникетов
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Более 6 тыс. валидаторов закуплено к переводу наземного транспорта Москвы на режим работы без турникетов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
С сентября 2018 г. весь наземный транспорт Москвы будет работать без турникетов, для этого закуплено более 6 тыс. валидаторов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Более 6 тыс. валидаторов закуплено к переходу на новый режим работы — по поручению мэра Москвы с 1 сентября весь наземный транспорт Москвы будет работать без турникетов. По мере поставки мы устанавливаем валидаторы у всех дверей в подвижном составе. Новые модели будут принимать не только обычные билеты, на них можно будет расплатиться банковскими картами и смартфонами с функцией бесконтактных платежей. Устаревшие версии этих устройств мы сможем обновить», — пояснил М. Ликсутов.
Он добавил, что с начала 2018 г. были убраны турникеты на 80 маршрутах автобусов, а в июне — на всех трамвайных маршрутах.
«Теперь пассажиры заходят быстрее, время посадки сократилось с пяти минут до 30 секунд, время проезда по маршруту уменьшилось на 3-12 минут», — заключил М. Ликсутов.
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