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Московский транспорт с сентября начнет работать без турникетов
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Московский транспорт с сентября начнет работать без турникетов 

РИА Новости + ещё 68 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Турникеты из более 8 тысяч единиц городского транспорта Москвы уберут с 1 сентября, сообщил РИА Новости заммэра по вопросам транспорта Москвы Максим Ликсутов.
"Более 8 тысяч единиц городского транспорта Москвы с 1 сентября будут работать без турникетов в соответствии с поручением мэра Москвы. Проделана большая подготовительная работа — куплены новые валидаторы, проведен дополнительный инструктаж с водителями и контролерами", — сказал он.
Благодаря такому нововведению, как пояснил Ликсутов, время посадки сократится с пяти минут до 30 секунд, а длительность поездки на 5-20%.
"Мы уверены, что еще больше москвичей начнут пользоваться наземным городским транспортом. Так, после снятия турникетов во всех трамваях, 16 июня 2018 года, в течение месяца выросло почти на 8% количество пассажиров", — добавил Ликсутов.
Он отметил также необходимость не забывать оплачивать проезд. "Ответственное отношение к оплате проезда позволяет городу регулярно обновлять подвижной состав, совершенствовать инфраструктуру и добавлять новые сервисы — это делает наземный транспорт все более удобным и безопасным", — пояснил Ликсутов.
Он добавил, что ранее в городе запустили тематические трамваи, которые напоминают москвичам о необходимости оплачивать проезд и рассказывают о преимуществах бестурникетной системы.
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