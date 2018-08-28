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Проезд в наземном транспорте Москвы можно будет оплатить банковскими картами и смартфонами
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Проезд в наземном транспорте Москвы можно будет оплатить банковскими картами и смартфонами 

Авторадио 34 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Как сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, с 1 сентября по поручению мэра Москвы Сергея Собянина во всех городских автобусах и троллейбусах демонтируют турникеты и установят валидаторы нового типа. Устройства будут принимать не только карты «Тройка» и «Единый», но и банковские карты. Проезд можно будет оплатить смартфонами, поддерживающими функцию бесконтактных платежей. В результате перехода на бестурникетную систему время посадки сократилось с пяти минут до 30 секунд, а длительность поездки по маршруту уменьшилась на 5 — 20 процентов благодаря отсутствию очередей на входе в транспорт.
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