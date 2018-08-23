Работу более 50 предприятий смогут увидеть москвичи в рамках акции «День без турникетов» с 30 августа

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«С 30 августа по 1 сентября москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить промышленные предприятия и технопарки. Они увидят Москву, которая стала центром притяжения новых технологий. Эта акция «День без турникетов» уже третья за год. Всего к акции присоединились более 50 предприятий и технопарков. При этом впервые в акции примут участие российские ИТ-компании. Например, посетители смогут проверить свой уровень английского в офисе Skyeng и научатся составлять идеальное резюме в рекрутинговой ИТ-компании Superjob», — говорится в сообщении.

Добавляется, что свою программу подготовили также центры развития инжиниринга при вузах.

«Акция «День без турникетов» становится доброй традицией. Посещая технологичные предприятия и технопарки, москвичи лучше узнают свой город. Они знакомятся с современными наукоемкими решениями и перспективными разработками, благодаря которым Москва уже сегодня становится мегаполисом будущего», — рассказала Наталья Сергунина , заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В сообщении отмечается, что экскурсии и мастер-классы проведут на промышленных площадках. Например, на фабрике мороженого «Чистая линия» можно будет пройти квест и посмотреть проекционное виртуальное шоу. На заводе «Микрон» покажут процесс выпуска RFID-меток и чипов, которыми ежедневно пользуются миллионы москвичей. Разработки предприятия используются в карте «Тройка», билетах «Аэроэкспресса», платежной карте «Мир» и биометрических загранпаспортах.