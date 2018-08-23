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Работу более 50 предприятий смогут увидеть москвичи в рамках акции «День без турникетов» с 30 августа
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Работу более 50 предприятий смогут увидеть москвичи в рамках акции «День без турникетов» с 30 августа 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«С 30 августа по 1 сентября москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить промышленные предприятия и технопарки. Они увидят Москву, которая стала центром притяжения новых технологий. Эта акция «День без турникетов» уже третья за год. Всего к акции присоединились более 50 предприятий и технопарков. При этом впервые в акции примут участие российские ИТ-компании. Например, посетители смогут проверить свой уровень английского в офисе Skyeng и научатся составлять идеальное резюме в рекрутинговой ИТ-компании Superjob», — говорится в сообщении.
Добавляется, что свою программу подготовили также центры развития инжиниринга при вузах.
«Акция «День без турникетов» становится доброй традицией. Посещая технологичные предприятия и технопарки, москвичи лучше узнают свой город. Они знакомятся с современными наукоемкими решениями и перспективными разработками, благодаря которым Москва уже сегодня становится мегаполисом будущего», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
В сообщении отмечается, что экскурсии и мастер-классы проведут на промышленных площадках. Например, на фабрике мороженого «Чистая линия» можно будет пройти квест и посмотреть проекционное виртуальное шоу. На заводе «Микрон» покажут процесс выпуска RFID-меток и чипов, которыми ежедневно пользуются миллионы москвичей. Разработки предприятия используются в карте «Тройка», билетах «Аэроэкспресса», платежной карте «Мир» и биометрических загранпаспортах.
«Юных участников акции ждут в пяти технопарках, таких как «ИТЭЛМА», «Мосгормаш», детский технопарк равных возможностей РГСУ, «Инжинириум» МГТУ им. Н. Баумана и детский технопарк на территории технополиса «Москва». Здесь, в частности, проведут мастер-классы по робототехнике», — добавляется в сообщении.
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