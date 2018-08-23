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В Москве открылась регистрация на акцию «День без турникетов»
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В Москве открылась регистрация на акцию «День без турникетов» 

Авторадио 1 час назад
Фото: Южные горизонты
Как рассказала заммэра по вопросам экономической политики Наталья Сергунина, с 30 августа по 1 сентября москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить более 50 промышленных предприятий и технопарков. Впервые в акции примут участие российские IT-компании. На промплощадках пройдут мастер-классы и экскурсии. Так, на фабрике мороженого «Чистая линия» можно будет пройти познавательный квест, а на заводе «Микрон» покажут, как выпускаются электронные чипы, которыми ежедневно пользуются миллионы москвичей.
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