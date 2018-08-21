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Профицит в 2 млрд фунтов образовался в бюджете Британии в июле впервые за 18 лет
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Профицит в 2 млрд фунтов образовался в бюджете Британии в июле впервые за 18 лет 

Прайм 32 минуты назад
ЛОНДОН, 21 авг — ПРАЙМ. В бюджете Великобритании в июле, впервые за 18 лет, образовался самый большой профицит в размере 2 миллиардов фунтов стерлингов, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).
Образование профицита было обусловлено сезонными доходами, связанными с уплатой налогов, а также сокращением дефицита за первые четыре месяца текущего финансового года на 40%, до 12,8 миллиарда фунтов стерлингов.
Финансовые власти Соединенного Королевства принимают меры по планомерному сокращению дефицита бюджета. В 2017-2018 финансовом году дефицит составил 1,9% от ВВП, что является самым низким значением с 2001-2002 финансового года.
Кроме этого, власти сокращают объем госзаимствований. Так, в 2017-2018 финансовом году этот показатель составил 39,4 миллиарда фунтов стерлингов, что на 6,4 миллиарда фунтов меньше, чем годом ранее. С апреля по июль 2018 года объем госзаимствований также сократился, составив 12,8 миллиарда фунтов стерлингов, что на 8,5 миллиарда фунтов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а также став самым низким показателем с 2002 года.
Комментируя статистические показатели за июль, глава минфина Великобритании Филип Хаммонд отметил, что не стоит останавливаться на достигнутом, продолжая двигаться вперед. «Мы должны продолжать снижать долг, чтобы выстроить более сильную экономику и обеспечить более яркое будущее следующему поколению», — написал он в своем Twitter.
Министр финансов также ожидает, что в следующем году уровень заимствований Британии будет продолжать снижаться.
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