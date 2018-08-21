Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ из-за волатильности финансовых рынков

Министерство финансов России не будет проводить 22 августа аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

В Минфине отметили, что такое решение принято в связи с резко возросшей волатильностью финансовых рынков, а также с учетом мнений участников долгового рынка, которые постоянно участвуют в аукционах ОФЗ.

«После стабилизации ситуации на долговом рынке Минфин России возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе», — сообщили в Минфине.