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Минфин РФ не будет проводить аукционы ОФЗ 22 августа из-за резко возросшей волатильности
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Минфин РФ не будет проводить аукционы ОФЗ 22 августа из-за резко возросшей волатильности 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минфин РФ не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ 22 августа из-за резко возросшей волатильности финрынков и с учетом мнений участников долгового рынка, сообщило министерство.
"Минфин России информирует о непроведении 22 августа 2018 года аукционов по размещению ОФЗ. Данное решение принято из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков и с учетом мнений участников долгового рынка, постоянно участвующих в аукционах ОФЗ", — говорится в сообщении.
"После стабилизации ситуации на долговом рынке Минфин России возобновит проведение аукционов по размещению ОФЗ на регулярной основе", — заявило ведомство.
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