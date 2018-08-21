Электричка Ростов — Батайск изменила расписание до ноября

Пригородная электричка Ростов-Батайск изменит свое расписание с 28 августа по 28 октября, сообщила пресс-служба СКППК.

"По новому расписанию электричка будет оправляться из Ростова в 06.46 мск вместо 06.54 мск и прибывать в Батайск на 11 минут раньше обычного, в 07.06 мск", — сказано в сообщении.

Новое расписание будет действовать по будням, с понедельника по пятницу. Также на 10 дней изменилось расписание пригородного поезда №6169 из Ростова в Усть-Донецк. До 28 августа он отправляется из донской столицы на 20 минут позже, в 13:00 мск вместо 12:40 мск.