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Электричка Ростов — Батайск изменила расписание до ноября
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Электричка Ростов — Батайск изменила расписание до ноября 

Деловое сообщество 1 час назад
Пригородная электричка Ростов-Батайск изменит свое расписание с 28 августа по 28 октября, сообщила пресс-служба СКППК.
"По новому расписанию электричка будет оправляться из Ростова в 06.46 мск вместо 06.54 мск и прибывать в Батайск на 11 минут раньше обычного, в 07.06 мск", — сказано в сообщении.
Новое расписание будет действовать по будням, с понедельника по пятницу. Также на 10 дней изменилось расписание пригородного поезда №6169 из Ростова в Усть-Донецк. До 28 августа он отправляется из донской столицы на 20 минут позже, в 13:00 мск вместо 12:40 мск.
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