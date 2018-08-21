Правительство не планирует вводить экспортную пошлину на пшеницу

«Введение экспортной пошлины на зерно не предлагается», — сказал министр.

По его словам, для такой меры отсутствуют предпосылки, так как нынешняя цена на пшеницу не является экстраординарной.

Патрушев также отметил необходимость экспорта высококачественного зерна для сохранения доли на мировом рынке.

Экспортная пошлина на пшеницу действовала в России с июля 2015 года. Она была обнулена с 23 сентября 2016 года до 1 июля 2018 года. Правительство продлило действие нулевой ставки до 1 июля 2019 года.