Китайская Cofco готова вложить в производство питьевой воды в России 6 млрд рублей

Инвестиции китайской Cofco Coca-Cola Beverages в производство питьевой воды на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе могут составить 6 млрд руб. Об этом рассказал гендиректор компании Луань Сюцзюй на встрече в Даляне с вице-премьером России Юрием Трутневым , сообщает Минвостокразвития.

В России Cofco запустила розлив воды из подземных источников в Петропавловск-Камчатском под брендом «Чистая земля». Предприятие уже произвело 1 млн бутылок, с июля 2018 г. начались онлайн-продажи камчатской воды в Китае. Планируемые объемы розлива должны составить 10 млн литров бутилированной воды в первый год, 18 млн литров во второй год и 30 млн литров в третий год.

По словам представителя компании, вода начнет поступать на прилавки с сентября. В случае высокого спроса Cofco рассматривает возможность запустить второй этап проекта — тогда совокупные инвестиции компании достигнут 6 млрд руб.