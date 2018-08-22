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Китайская Cofco готова вложить в производство питьевой воды в России 6 млрд рублей
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Китайская Cofco готова вложить в производство питьевой воды в России 6 млрд рублей 

Ведомости 1 час назад
Фото: КамИнформ
Инвестиции китайской Cofco Coca-Cola Beverages в производство питьевой воды на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе могут составить 6 млрд руб. Об этом рассказал гендиректор компании Луань Сюцзюй на встрече в Даляне с вице-премьером России Юрием Трутневым, сообщает Минвостокразвития.
В России Cofco запустила розлив воды из подземных источников в Петропавловск-Камчатском под брендом «Чистая земля». Предприятие уже произвело 1 млн бутылок, с июля 2018 г. начались онлайн-продажи камчатской воды в Китае. Планируемые объемы розлива должны составить 10 млн литров бутилированной воды в первый год, 18 млн литров во второй год и 30 млн литров в третий год.
По словам представителя компании, вода начнет поступать на прилавки с сентября. В случае высокого спроса Cofco рассматривает возможность запустить второй этап проекта — тогда совокупные инвестиции компании достигнут 6 млрд руб.
Cofco Coca-Cola Beverages на 65% принадлежит крупнейшей продовольственной компании КНР Cofco, на 35% — Coca-Cola Company. Компания является лидером китайского рынка напитков.
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