Ещё
Минфин отказался от размещения новых ОФЗ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.56
77.61
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.62
–0.12 Золото
1191.17
+0.05 РТС
1068.68
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1522
–0.0076
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Минфин отказался от размещения новых ОФЗ 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 августа — «Вести. Экономика» После серии провальных размещений, Минфин РФ решил вовсе отказаться от этой идеи, и на этой неделе аукционы по привлечению новых займов не состоятся.
Министерство финансов традиционно проводит аукционы по продаже ОФЗ по средам, а параметры размещения озвучивает во вторник. Сегодня стало известно, что на этой неделе аукционов не будет. Последний раз Минфин принимал решение не проводить размещение новых бумаг в апреле — сразу после введения санкций.
"Данное решение принято из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков и с учетом мнений участников долгового рынка, постоянно участвующих в аукционах ОФЗ", — говорится в сообщении министерства.
Ведомство продолжит размещения, когда ситуация на долговом рынке страны стабилизируется. Когда это произойдет, сказать сложно.
Тем не менее, стоит отметить, что сегодня впервые за достаточно длительное время индекс российских гособлигаций демонстрирует небольшой рост.
Спроса на ОФЗ нет по разным причинам. Это и угроза санкций, и негативная динамика на развивающихся рынках в целом, и ослабление рубля в том числе, которое, кстати, сам Минфин и провоцирует.
Сегодня стало известно, что 17 августа ЦБ РФ возобновил покупки валюты для Минфина. Российская валюта сегодня теряет к доллару и евро чуть более 0,5%. Это происходит на фоне в целом стабильно ситуации на мировых рынках и росте нефтяных цен.
В июне, напомним, Министерство финансов выражало уверенность, что падения спроса на ОФЗ носит сезонный характер, и плановый объем заимствований на текущий год будет выполнен. Начало второго полугодия прошло более менее позитивно, однако затем спрос снова иссяк.
Вести Экономика: последние новости
США готовят новый удар по рынку нефти Какие развивающиеся рынки наиболее уязвимы? Доллар: дороже уже не будет?
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп уронил доллар37
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы45
В России предложили повысить еще один налог31
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
ЦБ перестал бояться за будущее рубля100
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение