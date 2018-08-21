Минфин отказался от размещения новых ОФЗ

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика» После серии провальных размещений, Минфин РФ решил вовсе отказаться от этой идеи, и на этой неделе аукционы по привлечению новых займов не состоятся.

Министерство финансов традиционно проводит аукционы по продаже ОФЗ по средам, а параметры размещения озвучивает во вторник. Сегодня стало известно, что на этой неделе аукционов не будет. Последний раз Минфин принимал решение не проводить размещение новых бумаг в апреле — сразу после введения санкций.

"Данное решение принято из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков и с учетом мнений участников долгового рынка, постоянно участвующих в аукционах ОФЗ", — говорится в сообщении министерства.

Ведомство продолжит размещения, когда ситуация на долговом рынке страны стабилизируется. Когда это произойдет, сказать сложно.

Тем не менее, стоит отметить, что сегодня впервые за достаточно длительное время индекс российских гособлигаций демонстрирует небольшой рост.

Спроса на ОФЗ нет по разным причинам. Это и угроза санкций, и негативная динамика на развивающихся рынках в целом, и ослабление рубля в том числе, которое, кстати, сам Минфин и провоцирует.

Сегодня стало известно, что 17 августа ЦБ РФ возобновил покупки валюты для Минфина. Российская валюта сегодня теряет к доллару и евро чуть более 0,5%. Это происходит на фоне в целом стабильно ситуации на мировых рынках и росте нефтяных цен.

В июне, напомним, Министерство финансов выражало уверенность, что падения спроса на ОФЗ носит сезонный характер, и плановый объем заимствований на текущий год будет выполнен. Начало второго полугодия прошло более менее позитивно, однако затем спрос снова иссяк.