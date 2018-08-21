В Ставропольский край поставят более 100 новых комбайнов

В этом году в Ставропольский край планируется поставить более 100 новых комбайнов, пишет NewsTracker со ссылкой на гендиректора «Югпрома» Юрия Печенова.

«Мы прогнозируем, что продажи увеличатся, так как цена на зерно выше, чем в прошлом году. Даже несмотря на то, что в отдельных районах недобор урожая, за счет более высокой цены, рынок сельхозтехники, я думаю, останется тот же», — сказал Печенов.

По его словам, обновление технического парка стимулирует федеральная программа субсидирования. Так, в августе доля господдержки в рамках программы увеличилась с 15% до 25% от стоимости техники.