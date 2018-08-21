Ещё
На торгах до открытия рынка акции американских дискаунтеров подешевели
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.56
77.61
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.62
–0.12 Золото
1191.17
+0.05 РТС
1068.68
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1522
–0.0076
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

На торгах до открытия рынка акции американских дискаунтеров подешевели 

Investing.com Россия 1 час назад
Investing.com — Во вторник в центре внимания фондовых рынков до начала торгов в США были акции следующих компаний.
К 15:10 МСК курс акций TD Ameritrade (NASDAQ:AMTD) снизился на 5,90%, акции Charles Schwab (NYSE:SCHW) подешевели на 4,38%, а акции E-TRADE Financial Corporation (NASDAQ:ETFC) — на 5,63%.
Акции Toll Brothers (NYSE:TOL) подешевели на 6,54% после того, как квартальный отчет компании за третий финансовый квартал оказался лучше прогнозов аналитиков.
Курс акций Tesla (NASDAQ:TSLA) повысился на 0,77% несмотря на то, что опрос Wall Street Journal показал, что 18 из 22 опрошенных поставщиков опасаются финансовых рисков сотрудничества с Tesla.
Акции Twitter Inc (NYSE:TWTR) подорожали на 0,49%, а акции Facebook (NASDAQ:FB) — на 0,52% несмотря на предупреждение президента США Дональда Трампа о том, что социальным медиа очень опасно регулировать контент по своему усмотрению.
Курс акций Kohl’s (NYSE:KSS) снизился на 1,92% несмотря на то, что отчет компании за второй квартал оказался лучше прогнозов аналитиков, а ее прогноз на год также был улучшен.
Акции JM Smucker (NYSE:SJM) подешевели на 0,32% после того, как отчет за первый финансовый квартал оказался чуть хуже прогнозов аналитиков.
Акции Medtronic (NYSE:MDT) подорожали на 3,77%, когда отчет компании за первый финансовый квартал превысил прогнозы аналитиков.
Курс акций Fabrinet (NYSE:FN) повысился на 7,39%, когда компания отчиталась о более высоких результатах за квартал по сравнению с прогнозами экспертов.
Акции J.Jill Inc (NYSE:JILL) подешевели на 11,11% после того, как компания сделала прогноз по росту объема продаж на третий финансовый квартал который был был снижен на 2% до 4%.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок форекс: анонс событий на 20–24 августа Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,35% Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 1,55%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп уронил доллар37
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы45
В России предложили повысить еще один налог31
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
ЦБ перестал бояться за будущее рубля100
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение