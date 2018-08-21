На торгах до открытия рынка акции американских дискаунтеров подешевели

Investing.com — Во вторник в центре внимания фондовых рынков до начала торгов в США были акции следующих компаний.

К 15:10 МСК курс акций TD Ameritrade (NASDAQ:AMTD) снизился на 5,90%, акции Charles Schwab (NYSE:SCHW) подешевели на 4,38%, а акции E-TRADE Financial Corporation (NASDAQ:ETFC) — на 5,63%.

Акции Toll Brothers (NYSE:TOL) подешевели на 6,54% после того, как квартальный отчет компании за третий финансовый квартал оказался лучше прогнозов аналитиков.

Курс акций Tesla (NASDAQ:TSLA) повысился на 0,77% несмотря на то, что опрос Wall Street Journal показал, что 18 из 22 опрошенных поставщиков опасаются финансовых рисков сотрудничества с Tesla.

Акции Twitter Inc (NYSE:TWTR) подорожали на 0,49%, а акции Facebook (NASDAQ:FB) — на 0,52% несмотря на предупреждение президента США Дональда Трампа о том, что социальным медиа очень опасно регулировать контент по своему усмотрению.

Курс акций Kohl’s (NYSE:KSS) снизился на 1,92% несмотря на то, что отчет компании за второй квартал оказался лучше прогнозов аналитиков, а ее прогноз на год также был улучшен.

Акции JM Smucker (NYSE:SJM) подешевели на 0,32% после того, как отчет за первый финансовый квартал оказался чуть хуже прогнозов аналитиков.

Акции Medtronic (NYSE:MDT) подорожали на 3,77%, когда отчет компании за первый финансовый квартал превысил прогнозы аналитиков.

Курс акций Fabrinet (NYSE:FN) повысился на 7,39%, когда компания отчиталась о более высоких результатах за квартал по сравнению с прогнозами экспертов.

Акции J.Jill Inc (NYSE:JILL) подешевели на 11,11% после того, как компания сделала прогноз по росту объема продаж на третий финансовый квартал который был был снижен на 2% до 4%.