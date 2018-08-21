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Крупнейший в мире суверенный инвестфонд столкнулся с угрозой торговой войны
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Крупнейший в мире суверенный инвестфонд столкнулся с угрозой торговой войны 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Крупнейший в мире суверенный инвестиционный фонд — нефтяной фонд Норвегии объемом $1 трлн — заработал $20 млрд в прошедшем квартале благодаря инвестициям в акции нефтяных и газовых компаний, от которых он хочет в конечном счете отказаться. Однако его долгосрочным перспективам угрожает глобальная торговая война, пишет Bloomberg.
Фото: EPA/TORE MEEK
В апреле-июне фонд выиграл от ралли на рынках США, которому способствовало снижение налогов. Но, как и многие глобальные инвесторы, фонд предупредил о негативном влиянии растущего протекционизма на мировую экономику.
"Перспектива увеличения торговых барьеров — это то, что занимает важное место в повестке дня каждого, — заявил заместитель генерального директора фонда Тронд Гранде. — Справедливости ради стоит сказать, что рост торговых барьеров или даже торговые войны не принесут пользы фонду как долгосрочному глобальному инвестору".
Фонд зафиксировал доходность в размере 1,8% во II квартале, заработав 167 млрд норвежских крон ($20 млрд) после убытка в I квартале.
Доходность инвестиций фонда в акции составила 2,7%, в недвижимость — 1,9%. Доходность вложений в облигации была нулевой.
"Акции североамериканских и европейских компаний показали позитивную динамику в [минувшем] квартале, несмотря на перспективы увеличения торговых барьеров", — цитирует Гранде агентство Reuters.
Фонд потерял 5,7% на инвестициях в акции развивающихся стран. Доходность вложений в китайские акции также была отрицательной (-4%).
Самыми выгодными оказались вложения в акции нефтяных и газовых компаний, от которых предлагается отказаться. Акции финансовых компаний во главе с Banco Santander SA показали худшую динамику в портфеле фонда.
"Во второй половине периода перспективы увеличения торговых барьеров и более слабые перспективы роста в Европе, Китае и на развивающихся рынках оказали негативное влияние, — заявил фонд. — Политическая неопределенность в Италии негативно отразилась на европейских финансовых рынках".
К концу II квартала 66,8% средств фонда было вложено в акции. Доля вложений в ценные бумаги с фиксированной доходностью составила 30,6%. Еще 2,6% средств фонда вложено в недвижимость, отмечает Bloomberg.
Нефтяной фонд Норвегии — один из крупнейших в мире акционеров. Он контролирует в среднем 1,4% акций, торгующихся на биржах во всем мире.
Крупнейшими инвестициями фонда в акции по состоянию на конец II квартала были вложения в Apple Inc. , Amazon.com Inc. и Microsoft Corp.
Наибольшие инвестиции в бумаги с фиксированной доходностью приходятся на государственные облигации США, Японии и Германии.
Как сообщали «Вести. Экономика», в прошлом году объем нефтяного фонда Норвегии достиг $1 трлн.
В 2017 году правительство Норвегии изъяло из фонда 61 млрд крон для финансирования государственных расходов по сравнению со 101 млрд крон годом ранее. В 2016 году власти впервые были вынуждены совершить изъятие средств из-за падения цен на нефть.
Однако благодаря восстановлению цен на нефть и росту доходов от продажи нефти правительство в июне вложило средства в фонд впервые почти за три года.
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